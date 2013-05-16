Исправить ошибки верстки на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки167 просмотров

Согласно валидатора на сайте имеются ошибки, их нужно устранить.

http://validator.w3.org/check?uri=aleanza.com.ua

12 лет назад
Aleanza
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

nadin_granada
Надежда 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Очень хороший исполнитель, выполнила все быстро и качественно.
Андрей располагает к сотрудничеству, адекватен и справедлив в оценке работы. Буду стремиться работать с ним и впредь.

Заявки фрилансеров

nadin_granada
Надежда 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка и интеграция дизайна в webasyst

    $100

    Сверстать и натянуть на движок дизайн внутренних страниц (карточка товара,каталог товаров,404,корзина,статьи)..Поправить небольшие недочеты верстки на главной странице.. Сроки 2-3 дня.. PSD вышлю .. Cайт djig.ru.

    Webasyst
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн + верстка cms PrestaShop

    $500

    Есть рабочий интернет магазин сантехники на движке PrestaShop 1.4 шаблон переделанный от монстров От исполнителя нужно: - новый дизайн (исходя уже из готовой структуры сайта) - верстка - сделать лаконичный, современный ...

    PrestaShop
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Drupal 7 / ubercart 3. Правка шаблона, формы

    Здравствуйте! Есть готовая верстка на основе Foundation. В файле ЧтоНужно.jpg показано что нужно сделать. Задача: Подправить форму заказа, чтобы она выводилась именно в таком виде. ...

    Drupal
    HTML-верстка4 заявки
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка макета под Joomla

    Необходимо сверстать макет (главная и внутренняя страницы) под Joomla. Макет в .psd формате. Указывайте Ваши сроки и цены.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка

    Макеты приаттачил. От вас: цена, срок, вопросы если будут. Только в проект. Под IE только с 9й версии.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать страницу по макету

    Нужно сделать нормальную HTML-страницу по макету. Посмотреть можно в приложенном файле. Если кто-то готов сразу же сделать из этого макета шаблон под 1С-Битрикс - пишите срок и стоимость.

    HTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка по макету под Joomla 2.5+Virtuemart 2.0.

    Здравствуйте, требуется специалист который сможе верстать как под Joomla так и под Virtuemart. Есть главный макет и три макета под бренды. На главном стиле будет авторизация, регистрация и корзина. При переходе на каждый бренд, свой ...

    Joomla
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна верстка сайта на bootstrap

    Всем привет. Нужна качественная верстка сайта (дизайн в аттаче) на базе Twitter Bootstrap (не responsive). Требования по браузерам - IE8+, и компания. Напишите, что вы по этому поводу думаете. ...

    Bootstrap
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад