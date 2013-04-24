Надо сверстать... Кроссбраузерно... Сроки не горят... С выбранным фрилансером при удачном выполнении работы планируется дальнейшее сотрудничество на постоянной основе...
Нужна верстка сайта на bootstrap
Всем привет.
Нужна качественная верстка сайта (дизайн в аттаче) на базе Twitter Bootstrap (не responsive).
Требования по браузерам - IE8+, и компания.
Напишите, что вы по этому поводу думаете.
Увеличивает шансы на сотрудничество:
- опыт работы (приведите примеры верстки на бутстрапе)
- адекватная стоимость (не забываем указывать стоимость и сроки в предложении)
Студии и прочие творческие объединения прошу не тратить свое время - я ищу человека для постоянного сотрудничества с гарантией качества.
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