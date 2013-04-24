Нужна верстка сайта на bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки118 просмотров

Всем привет.

Нужна качественная верстка сайта (дизайн в аттаче) на базе Twitter Bootstrap (не responsive).

Требования по браузерам - IE8+, и компания.

Напишите, что вы по этому поводу думаете.

Увеличивает шансы на сотрудничество:

- опыт работы (приведите примеры верстки на бутстрапе)

- адекватная стоимость (не забываем указывать стоимость и сроки в предложении)

Студии и прочие творческие объединения прошу не тратить свое время - я ищу человека для постоянного сотрудничества с гарантией качества.

Bootstrap
12 лет назад
feline
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка PSD-макета

    $50

    Надо сверстать... Кроссбраузерно... Сроки не горят... С выбранным фрилансером при удачном выполнении работы планируется дальнейшее сотрудничество на постоянной основе...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Внести изменения в верстку сайта

    Необходимо подкорректировать верстку сайта pupsobuv.ru в соответствии с макетами. С вас нужные правки (html и css). Доступы к фтп дать не могу. Вам надо как-то скопировать главную и внутреннюю локально. Мне ...

    CSSHTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подправить тему Wordpress

    Есть сайт на wp: destinationtruelove.com. Прошлый программист сделал верстку таким образом, что фон из фактуры бумаги был сплошлой под всеми элементами страницы. После каких-то изменений с нашей стороны (наверное) фон пропал ...

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать калькулятор доп. услуг (макета нет)

    Добрый день. Необходимо красиво оформить и сверстать калькулятор дополнительных услуг на нашем сайте http://www.szdk.ru/бани-из-бруса/баня-из-бруса-3х4.html Основные требования: Калькулятор должен быть удобен и понятен конечному пользователю. Все должно быть интуитивно, наглядно, логично. Можно ...

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка и настройка интернет-магазина на InSales

    $230

    Есть готовый дизайн и динамический прототип интернет-магазина бижутерии. Нужно сделать верстку и «натяжку» на InSales дизайна и последующую настройку CMS. Материалы для ознакомления вышлю кандидатам.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доделать HTML-шаблон

    $500

    Есть шаблон http://themeforest.net/item/shopfine-premium-bootstrap-ecommerce-template/4331257 предпросмотр http://themeforest.net/item/shopfine-premium-bootstrap-ecommerce-template/full_screen_preview/4331257 Все исходники есть. Нужно внести в него некоторые изменения 1. Изменить цвета, так как нарисовано в дизайне - Рамки, ...

    BootstrapHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад