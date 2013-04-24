Нужна верстка сайта на bootstrap

Всем привет.

Нужна качественная верстка сайта (дизайн в аттаче) на базе Twitter Bootstrap (не responsive).

Требования по браузерам - IE8+, и компания.

Напишите, что вы по этому поводу думаете.

Увеличивает шансы на сотрудничество:

- опыт работы (приведите примеры верстки на бутстрапе)

- адекватная стоимость (не забываем указывать стоимость и сроки в предложении)

Студии и прочие творческие объединения прошу не тратить свое время - я ищу человека для постоянного сотрудничества с гарантией качества.