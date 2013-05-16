Необходимо сверстать и натянуть на WP прикрепленный макет. Страница с товаром - post(выводим как запись). Страница категории - posts(выводим как записи). Меню в шапке - pages(выводим как статические страницы). ...
Верстка и настройка интернет-магазина на InSales
Есть готовый дизайн и динамический прототип интернет-магазина бижутерии.
Нужно сделать верстку и «натяжку» на InSales дизайна и последующую настройку CMS.
Материалы для ознакомления вышлю кандидатам.
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