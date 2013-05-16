Верстка и настройка интернет-магазина на InSales

$230
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки133 просмотра

Есть готовый дизайн и динамический прототип интернет-магазина бижутерии.

Нужно сделать верстку и «натяжку» на InSales дизайна и последующую настройку CMS.

Материалы для ознакомления вышлю кандидатам.

12 лет назад
olia_solo
Ольга 
42 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Frwd
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
12 лет назад
$230
5 дней
Рекомендую! Работой Евгения осталась довольна. Выполнял верстку сайта + установку на Insales. Что понравилось - предлагает как сделать лучше, оперативно отвечает на письма, были учтены мои корректировки.

Заявки фрилансеров

Frwd
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
12 лет назад

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