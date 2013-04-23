Сделать форму обратной связи на bootstrap

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок214 просмотров

Нужно сделать форму обратной связи для сайта с помощью фреймворка bootstrap и javascript.

Поля:

- Имя и Фамилия

- Название компании

- Телефон

- E-mail

- Страна (выбор из списка)

- Город (подтягивающийся список в зависимости от страны)

- Кнопка "Отправить заявку"

Телефон и емейл должны иметь валидацию, все поля обязательные

Город - не все города в стране, а так, чтобы мы могли их сами добавлять.

Форма должна работать таким образом, при выборе города происходила отправка на емейл, привязанный к городу, т.е. у каждого города свой емейл, и в зависимости от того, какой город выберет посетитель, на тот емейл должна отправлять форма данные.

BootstrapJavaScript
12 лет назад
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка и натяжка макета на WordPress

    $100

    Необходимо сверстать и натянуть на WP прикрепленный макет. Страница с товаром - post(выводим как запись). Страница категории - posts(выводим как записи). Меню в шапке - pages(выводим как статические страницы). ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Надо качественно поправить css

    $7

    Совместимость под IE7+, Firefox, Chrom, Opera. Готовую верстку скину по скайпу. Описание задачи: - Меню, при активном разделе текст внутри картинки смещается верх. - В подменю есть длинные название, ...

    CSS
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Html-верстальщики

    На постоянную удалённую работу требуются верстальщики. Требования: - прохождение валидации html/css - семантический аккуратный код с комментариями - вёрстка "пиксель в пиксель"(полное соответствие с макетом), кроссбарузерность: ie7+, FF, Safari, ...

    CSSHTML
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется верстка нового проекта

    Требуется сверстать страницы для нового проекта по бронированию отелей. Шаблоны есть в png, в psd предоставить не готовы. Верстка нужна в максимально короткие сроки. прошу писать в ЛС для обсуждения деталей, туда ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна HTML-верстка

    $250

    Нужна html + Js верска ( качественная валидная верстка) отверстать нужно 12-14 страниц интернет магазина .. пишите ваши расценки за 12 страниц и за одну ... нужно отверстать до субботы ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка под foundation

    Ищем спеца для работы над проектом сайта сети автосалонов, foundation framework (http://foundation.zurb.com/). Сроки и стоимость по согласованию.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать 2 страницы приземления

    $20

    1. сделать страницу приземления с нуля. В плане дизайна сделать просто но со вкусом.(можете предложить свой шаблон). 2. вместо формы подписки нужно вставить скрипт (который я предоставлю - он автоматически сгенерирует ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка и интеграция магазина joomla+virtuemart

    Доброго дня! Необходимо сверстать PSD и натянуть на Joomla + Virtuemart Верстка всех страниц магазина - кроссбраузерная, валидная, семантичная, с комментариями и тд.. Техзадание вышлю по запросу. От ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать дизайн под Wordpress

    $250

    Приветствую, для сайта продукта необходимо сверстать и натянуть на вордпресс шаблон. Всего 7 страниц. из функционала необходимо? - слайдер - формы обратной связи - пэйформа через пайпал - ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад