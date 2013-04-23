Необходимо сверстать и натянуть на WP прикрепленный макет. Страница с товаром - post(выводим как запись). Страница категории - posts(выводим как записи). Меню в шапке - pages(выводим как статические страницы). ...
Сделать форму обратной связи на bootstrap
Нужно сделать форму обратной связи для сайта с помощью фреймворка bootstrap и javascript.
Поля:
- Имя и Фамилия
- Название компании
- Телефон
- Страна (выбор из списка)
- Город (подтягивающийся список в зависимости от страны)
- Кнопка "Отправить заявку"
Телефон и емейл должны иметь валидацию, все поля обязательные
Город - не все города в стране, а так, чтобы мы могли их сами добавлять.
Форма должна работать таким образом, при выборе города происходила отправка на емейл, привязанный к городу, т.е. у каждого города свой емейл, и в зависимости от того, какой город выберет посетитель, на тот емейл должна отправлять форма данные.
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