Доброго дня! Необходимо сверстать PSD и натянуть на Joomla + Virtuemart Верстка всех страниц магазина - кроссбраузерная, валидная, семантичная, с комментариями и тд.. Техзадание вышлю по запросу. От ...
Надо сверстать макет
Необходимо сверстать сайт - макет во вложении. Нужно довольно срочно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сайт на opencart - oil-m.in.ua. К нему сделан новый дизайн главной страницы. Нужно сверстать и натянуть на сайт.HTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Приветствую, для сайта продукта необходимо сверстать и натянуть на вордпресс шаблон. Всего 7 страниц. из функционала необходимо? - слайдер - формы обратной связи - пэйформа через пайпал - ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сайт с темой Photocrati (http://www.photocrati.com/). Мы сделали редизайн некоторых страниц и элементов, нужно их сверстать в тему на основе Photocrati. Детальное описание с превьюiками дизайна в задании в приложениии.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сверстать одностраничник. Дизайн в psd готов. Срок 1 деньHTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $20
Необходимо будет рипнуть шаблон сайта, а также убрать водяной знак с фона. Рипать 1 страницу(главную) Цена всего вопроса 20$HTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $60
Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленных макетов сайта на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю!HTML-верстка16 заявокЗакрыт12 лет назад
имеются 2 сайта (интернет магазины на битриксе), используют одну базу данных надо часть функций одного сайта перенести на другой и наоборот :) -----maneras.ru общее верхняя полоса (полоса сверху) ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Есть готовая верстка, необходимо натянуть ее на опенкарт. Подробности в личкуHTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад