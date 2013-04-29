Надо сверстать макет

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки301 просмотр

Необходимо сверстать сайт - макет во вложении. Нужно довольно срочно.

12 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
12 лет назад
$100
1 день
Отличный исполнитель - очень остался доволен сотрудничеством. Больше того - порадовало то что в том вопросе который решить сам не мог - заранее предупредил, предложил и сам нашел специалиста который за очень не дорого сделал то что не мог сам. В итоге думаю буду еще сотрудничать. Спасибо
Отличный заказчик, с четким заданием, своевременной оплатой и приятным общением. Спасибо за предоставленную работу.

Заявки фрилансеров

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка и интеграция магазина joomla+virtuemart

    Доброго дня! Необходимо сверстать PSD и натянуть на Joomla + Virtuemart Верстка всех страниц магазина - кроссбраузерная, валидная, семантичная, с комментариями и тд.. Техзадание вышлю по запросу. От ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать дизайн под Wordpress

    $250

    Приветствую, для сайта продукта необходимо сверстать и натянуть на вордпресс шаблон. Всего 7 страниц. из функционала необходимо? - слайдер - формы обратной связи - пэйформа через пайпал - ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать тему для wordpress

    Есть сайт с темой Photocrati (http://www.photocrati.com/). Мы сделали редизайн некоторых страниц и элементов, нужно их сверстать в тему на основе Photocrati. Детальное описание с превьюiками дизайна в задании в приложениии.

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копия шаблона

    $20

    Необходимо будет рипнуть шаблон сайта, а также убрать водяной знак с фона. Рипать 1 страницу(главную) Цена всего вопроса 20$

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • ИМ-на битриксе, изменить дизайн

    имеются 2 сайта (интернет магазины на битриксе), используют одну базу данных надо часть функций одного сайта перенести на другой и наоборот :) -----maneras.ru общее верхняя полоса (полоса сверху) ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад