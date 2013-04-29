Надо сверстать макет

Отличный исполнитель - очень остался доволен сотрудничеством. Больше того - порадовало то что в том вопросе который решить сам не мог - заранее предупредил, предложил и сам нашел специалиста который за очень не дорого сделал то что не мог сам. В итоге думаю буду еще сотрудничать. Спасибо