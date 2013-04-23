Сверстать и натянуть на сайт

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Закрыт8 заявок200 просмотров

Есть сайт на opencart - oil-m.in.ua. К нему сделан новый дизайн главной страницы. Нужно сверстать и натянуть на сайт.

Opencart
12 лет назад
mavrits
53 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров