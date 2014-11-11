Wordpress темплейт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок295 просмотров

Сделать несложный темплейт для Wordpress.

Дивная, валидная вёрстка. Совместимость под IE7+, Firefox, Chrom, Opera и т.д.

Скрин вышлю по скайпу.

На все вопросы отвечу по Skype. Мой ник: sabia-sd

Оплата сдельная. Договорная.

Предложения типа «я всё могу, пишите мне в личку…» или «вот моё мыло, пишите мне…» — ОТКЛОНЯЮТСЯ СРАЗУ!

Контакт по Skype.

Контактные данные тут: http://www.weblancer.net/users/sabia/

WordPress
11 лет назад
sabia
Антон 
43 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tuls
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$200
7 дней
Спасибо! Никита всё выполнил вовремя и всегда был на связи. Даже после принятия оплаты и сдачи проекта остаётся отзывчивым на любые вопросы.
Все хорошо, спасибо. Получил оплату, благодарю.

Заявки фрилансеров

tuls
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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