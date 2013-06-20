Требуется верстка сайта на 960gs

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка189 просмотров

Требуется сверстать сайт на CSS Framework 960 Grid System.

1 главная, внутряк. макеты в Adobe Illustrator

Пишите примерную цену и срок.

Обязательно ссылку на сайт сверстанный вами на данном фреймворке.

CSS
12 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zebrazara
Елена 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Все сверстано вовремя и качественно, советую!
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Zebrazara
Елена 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад