Стандартно сверстать простую форму Что значит стандартно и правильно сверстать форму разъясняю ниже Хотя грамотному верстальщику и так должно быть это ясно левый блок можно не ...
Требуется верстка сайта на 960gs
Требуется сверстать сайт на CSS Framework 960 Grid System.
1 главная, внутряк. макеты в Adobe Illustrator
Пишите примерную цену и срок.
Обязательно ссылку на сайт сверстанный вами на данном фреймворке.
Выбранный исполнитель
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