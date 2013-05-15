Качественная работа в установленные сроки
Верстка (IE8+), адаптивная/фиксированная
HTML, CSS, LESS, БЭМ, Twitter Bootstrap
Javascript, jQuery.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
CSS
Все сверстано вовремя и качественно, советую!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
12 лет назад
AJAXJavaScript
Исполнитель хорошо справился с заданием. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству.
HTML-верстка
2 отзыва
от $20
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
нет рейтинга