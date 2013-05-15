Zebrazara

Елена Zebrazara

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Качественная работа в установленные сроки

Верстка (IE8+), адаптивная/фиксированная

HTML, CSS, LESS, БЭМ, Twitter Bootstrap

Javascript, jQuery.

Отзывы заказчиков

Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Требуется верстка сайта на 960gs
CSS
Все сверстано вовремя и качественно, советую!
Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Доверстать сайт на ВП
AJAXJavaScript
Исполнитель хорошо справился с заданием. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $20
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
нет рейтинга