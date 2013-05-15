Доверстать сайт на ВП

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Завершен3 заявки197 просмотров

Нужно доверстать сайт Sustavu.ru, предыдущий верстальщик по личным причинам закончить работу не смог... поэтому выложил что есть в сыром виде. Что нужно?

1. Отсутствие циклических ссылок в меню. Например, если я перешел на страницу Грыжа, то этот пункт меню должен стать неактивным.

2. Отсутствие дублирующих ссылок – то есть на странице категории, название выводить нормальной ссылкой, а кнопку Читать далее с помощью моего js-скрипта и в noindex.

3. Вывод комментариев ajax.

4. Миниатюры на странице категории должны выводится с тенью как на макете.

5. Правый сайдбар в коде на контентом.

6. Уменьшить расстояние между контентной частью и сайдбаром.

7. Верхнее и нижнее горизонтальное меню на ширину всего сайта.

8. Сделать что-то с выводом названий постов в рубриках.

Обязательно указывайте сроки и стоимость.

AJAXJavaScript
12 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zebrazara
Елена 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Исполнитель хорошо справился с заданием. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую к сотрудничеству.

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Zebrazara
Елена 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад