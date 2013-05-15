Доверстать сайт на ВП

Нужно доверстать сайт Sustavu.ru, предыдущий верстальщик по личным причинам закончить работу не смог... поэтому выложил что есть в сыром виде. Что нужно?

1. Отсутствие циклических ссылок в меню. Например, если я перешел на страницу Грыжа, то этот пункт меню должен стать неактивным.

2. Отсутствие дублирующих ссылок – то есть на странице категории, название выводить нормальной ссылкой, а кнопку Читать далее с помощью моего js-скрипта и в noindex.

3. Вывод комментариев ajax.

4. Миниатюры на странице категории должны выводится с тенью как на макете.

5. Правый сайдбар в коде на контентом.

6. Уменьшить расстояние между контентной частью и сайдбаром.

7. Верхнее и нижнее горизонтальное меню на ширину всего сайта.

8. Сделать что-то с выводом названий постов в рубриках.

Обязательно указывайте сроки и стоимость.