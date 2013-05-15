1. Обновить скрипт Joomla (это если вы по рекомендуете), но мне кажется это надо делать, так как вижу старая версия стоит и возможно подключать какие нибуть новые модули будут более сложнее. Да и новые версии ...
Доверстать сайт на ВП
Нужно доверстать сайт Sustavu.ru, предыдущий верстальщик по личным причинам закончить работу не смог... поэтому выложил что есть в сыром виде. Что нужно?
1. Отсутствие циклических ссылок в меню. Например, если я перешел на страницу Грыжа, то этот пункт меню должен стать неактивным.
2. Отсутствие дублирующих ссылок – то есть на странице категории, название выводить нормальной ссылкой, а кнопку Читать далее с помощью моего js-скрипта и в noindex.
3. Вывод комментариев ajax.
4. Миниатюры на странице категории должны выводится с тенью как на макете.
5. Правый сайдбар в коде на контентом.
6. Уменьшить расстояние между контентной частью и сайдбаром.
7. Верхнее и нижнее горизонтальное меню на ширину всего сайта.
8. Сделать что-то с выводом названий постов в рубриках.
Обязательно указывайте сроки и стоимость.
Выбранный исполнитель
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