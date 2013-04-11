Парсер яндекс маркета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

Нужен специалист с опытом (!!!) и техническими возможностями парсинга яндекс-маркета, раздел "мебель".

необходимо 200тыс. позиций.

12 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров