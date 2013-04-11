Требуется разработка модулей для MVC на Node.js + express.js Техническое задание вышлю исполнителю С Вас сроки и стоимость.
Вставить коды бирж ссылок и настроить их работу
Вставить коды бирж ссылок (TL, sape) и настроить внешний вид и их корректную работу. Заключить ненужные внешние ссылки в теги nofollow и noindex. Нужно прямо сейчас.
С вас: примеры вашего размещения по похожим темам в сети, срок исполнения, стоимость.
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