Вставить коды бирж ссылок и настроить их работу

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Вставить коды бирж ссылок (TL, sape) и настроить внешний вид и их корректную работу. Заключить ненужные внешние ссылки в теги nofollow и noindex. Нужно прямо сейчас.

С вас: примеры вашего размещения по похожим темам в сети, срок исполнения, стоимость.

12 лет назад
neovertigo
Сергей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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