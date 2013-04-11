Сделать импорт товаров

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Закрыт1 заявка150 просмотров

всем доброго дня.

сайт на битриксе. есть общий раздел там находится описание товаров (размеры, характеристики, фото и др.) и есть раздел торговый каталог там находся только цены. Необходимо сделать импорт из общега раздела в торговый каталог.

Спасибо

12 лет назад
Ytpltiybq
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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