Всем добрый день! Меня зовут Ольга, я администратор интернет-магазина vencar.ru. 2 недели назад мы захотели усовершенствовать наш магазин, поставить туда расширенный поиск, прикрутить новые функции и проч. Поэтому нашему движку потребовалось обновление (у ...
Движок на Node.JS
Требуется разработка модулей для MVC на Node.js + express.js
Техническое задание вышлю исполнителю
С Вас сроки и стоимость.
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