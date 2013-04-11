Движок на Node.JS

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Закрыт1 заявка145 просмотров

Требуется разработка модулей для MVC на Node.js + express.js

Техническое задание вышлю исполнителю

С Вас сроки и стоимость.

Node.js
12 лет назад
tgotovceva
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров