Небольшие переделки / улучшения сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки92 просмотра

Нужно улучшить сайт : Облегчить его и внешне немного обновить . Ищу долгосрочное сотрудничество

Сайт bounty-travel.com

12 лет назад
Bounty_travel
Алина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
$150
5 дней
Ставлю 10 из 10, плодотворно поработали, все понравилось так , что дополнительно премировали Валерия! Исключительно добросовестный и ответственный исполнитель. Будем продолжать работать дальше
Наиль и Алина очень хорошие заказчики. Приятное общение вовремя работы. Был приятно обрадован дополнительной премии. Спасибо) Побольше бы таких заказчиков!!!

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад

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