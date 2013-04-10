Wordpress

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка120 просмотров

Необходимо переделать в последней версии Wordpress 3.5.1 функцию добавления миниатюры записи - превратить интерфейс добавления миниатюры из скриптового в обычный, HTML, т.е. нужны просто Windows-кнопки "добавить", "выбрать файл" + ОК, без всяких анимаций и т.п.

HTMLWordPress
12 лет назад
Cartooon
47 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров