Сайт на Joomlashopping.Магазин Di-shop.ru В нем находится каталог слева. Установлен компонент. Надо его настроить или переписать, поставиь другой. Нагляднее следующим образом: Зайдите на di-shop.ru далее в раздел н.п. "БУ запчасти для японцев и ...
Wordpress
Необходимо переделать в последней версии Wordpress 3.5.1 функцию добавления миниатюры записи - превратить интерфейс добавления миниатюры из скриптового в обычный, HTML, т.е. нужны просто Windows-кнопки "добавить", "выбрать файл" + ОК, без всяких анимаций и т.п.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Обязанности • Разработка прикладной логики (структур данных и хранимого кода) для СУБД Postgresql в рамках проекта PGWS • Документирование результатов работы посредством тестов и системы учета • Отчеты о проделанной и текущей работе средствами jabber ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужно сверстать и прикрутить к WP. Подробности при интересе к проектуВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо доработать сайт http://allmedialaw.ru 1) добавить раздел клиенты и раздел для скачивания файлов 2) добавить подписку на новости 3) присоединение к FB странице: всплывающее окно при выходе пользователя с сайта, после скачивания ...Закрыт12 лет назад
требуется установить на сайт галерею картинок админка самописная - встроить гелерею не сложно. галерея со стандартным функционалом - мелкие картинки - по клику всплывают большие с описанием. ну и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
на нем должен быть «Конструктор футболок и сувениров» как на: http://prostoprint.com/my/ +дизайн, клиентскую и админ часть.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $30
Прикрутить робокассу. Срок 1-2 дня с момента утверждения.Закрыт12 лет назад
- $80
Есть уже сверстанный и натянутый на сайт дизайн nakupila.ru Нужно внести небольшие правки, и несколько доработак смотрите в ТЗ Так же у нас еще ряд сайтов на webasyst, при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
1) Для готового сайта необходимо написать модуль (сайт работает на системе MODx) Компенсации за дописку к чужому коду пригалаются. Суть модуля: Есть сайт с блогом http://www.blogrebenka.ru . Каждый человек может ...Закрыт12 лет назад
Создать сайт визитку,с каталогом К2 на Joomla,дизайн предоставлю(в разработке).Аналог дизайна написана ссылка в ТЗ.ТЗ прикрепил в файле.От Вас цена и срок выполнения.Если все хорошо получиться,гарантирую долгое сотрудничество в будущем.Спасибо P.S Без цены и срока ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад