MODx. Написать модуль + сайт с нуля

1) Для готового сайта необходимо написать модуль (сайт работает на системе MODx)

Компенсации за дописку к чужому коду пригалаются.

Суть модуля:

Есть сайт с блогом http://www.blogrebenka.ru . Каждый человек может заходить и постить в любой из его разделов информацию. Система полностью работоспособна, отлажена.

Сейчас нам необходимо:

- взять копию этого блога с заранее созданными несколькими категориями

- дать возмможность пользователям создавать самостоятельные сообщества в них

- сообщество будет полной копией блога, только его автор сможет запрещать другим пользователям

учавствовать в нем, сможет модерировать свой раздел блога а так же размещать рекламу.

По сути полная копия раздела "блоги", с небольшими изменениями, которые подробно описаны.

Я всё объясню.

2) После этого создать еще один сайт - каталог объявлений недвижимости (дизайн, верстка - готовы).

---------

Расчитываю на постоянную работу. Нужна поддержка + постоянно есть новые проекты.

Основное требование - обязательность в сроках, наличие в портфолио посещаемых сайтов.