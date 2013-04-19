Исправить работу скриптов на сайте (Symfony)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок110 просмотров

Имеется сайт построенный на Simfony.

Сайт раньше крутился на германском VDS разработчика на nginx. Сейчас переехали на свой VDS на Apache. После переезда перестали работать нажатия на кнопки, отправка на e-mail и выгрузка в файл.

Требуется найти проблему и её устранить.

ApacheNginxSymfony
12 лет назад
sergey66
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
23 отзыва

Выбранный исполнитель

d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад
$200
3 дня
Отличная работа. Проблема решена быстро и качественно. Настроен да долгосрочное сотрудничество.
Сергей, отличный заказчик! Задачу поставил чётко! В итоге сделали быстро и качественно! Готов с ним сотруднчиать дальше!

Заявки фрилансеров

d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад