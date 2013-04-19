Допрограмировать вебпроект Доработать модуль вывода новостей. Поправить верстку под шапкой, устранить ошибку с скролером. Также провести сео анализ.
Исправить работу скриптов на сайте (Symfony)
Имеется сайт построенный на Simfony.
Сайт раньше крутился на германском VDS разработчика на nginx. Сейчас переехали на свой VDS на Apache. После переезда перестали работать нажатия на кнопки, отправка на e-mail и выгрузка в файл.
Требуется найти проблему и её устранить.
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