Добавить поля meta title функционирующие отдельно от заголовка страницы. Речь идет о текстовых страницах, а не страницах с товаром. Добавить возможность заполнения поля description в формате html.
Html установить на Joomlu
Html установить на Joomlu макеты и пояснения в приложение
Заявки фрилансеров
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