Карта метро

Задача следующая: есть ссылочка "Выбрать", по нажатию на которую должно открываться окно с картой метро, где пользователь может выбрать несколько станций и после нажатия ОК выбранные станции записываются в скрытое поле для передачи после сабмита формы и в список станций через запятую в самой форме. около каждой станции есть крестик, с помощью которого можно удалить из выбранных любую станцию.

Вот и все.

напишите, пожалуйста, стоимость подобной работы и срок.