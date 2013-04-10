Для постоянного сотрудничества нужны ответственные программисты Требования к кандидатам: - знания верстки и понимание адаптивной верстки; - знание стандартных CMS (Joomla, Open-Cart, Modx); - активность, ответственность, высокая инициативность, организованность, коммуникабельность, ориентированность ...
Нужно доработать (усовершенствовать) сайт
Есть сайт(немного устаревший) хочу подточить его под специфику своего небольшого бизнеса, а для этого нужно постоянно дорабатывать некоторые моменты.
Вот первый из них из них:
На главной странице нужно разместить листалки(карусель) - нужно учитывать, что дизайн тянущийся:
- Акционные товары - товары с обратным счётчиком до окончания акции
- Рекомендуемые товары.
- Хиты продаж
- Новые товары
Туда попадают соответствующие товары выбранные в админке.
Хочу сотрудничать с прогером(буду постоянно подкидывать задачи) - который может ВСЁ.
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