Нужно доработать (усовершенствовать) сайт

Есть сайт(немного устаревший) хочу подточить его под специфику своего небольшого бизнеса, а для этого нужно постоянно дорабатывать некоторые моменты.

Вот первый из них из них:

На главной странице нужно разместить листалки(карусель) - нужно учитывать, что дизайн тянущийся:

- Акционные товары - товары с обратным счётчиком до окончания акции

- Рекомендуемые товары.

- Хиты продаж

- Новые товары

Туда попадают соответствующие товары выбранные в админке.

Хочу сотрудничать с прогером(буду постоянно подкидывать задачи) - который может ВСЁ.