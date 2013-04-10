Перенос сайта на новую версию Joomla

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Закрыт7 заявок170 просмотров

Есть старый сайт http://tabulamebel.ru/ на Joomla 1.5.11 необходимо перенести шаблон и весь контент без потерять на Joomla 3.0 (или любую стабильную)

Цена и срок?

Joomla
12 лет назад
Devres
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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