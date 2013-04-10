Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок196 просмотров

Сайт должен будет состоять из нескольких разделов и форума (vBulletin например).

База пользователей сайта и форума общая.

Панель управления

- роли (админ, модератор, журналист, специалист)

- wysiwyg формы публикации контента

- менеджер картинок

- создание и управление виджетами

Средства платформа

- предлагается разработчиком, но обязательно согласовывается с заказчиком

- допускается использование cms (wordpress, drupal), фреймворков (zend framework)

Требования к коду

- соблюдаем code conventions

- названия методов и классов должны говорить сами за себя и т.д.

DrupalWordPress
12 лет назад
23mm
57 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров