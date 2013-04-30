Сделать скрипт добавления в базу юзеров php mysql

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен25 заявок281 просмотр

Нужен скрипт

по выводу юзеров из бд на страницу

так же добавление новых

так же поиск юзера по фамилии.

тз смотрите на картинке в приложении.

если есть вопросы пишите в скайп brndcrte

MySQLPHP
12 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$40
1 день
Степан не дорого выполнил данный проект, хорошо знает пхп, от сотрудничество только положительные эмоции. Рекомендую!
Не первый раз сотрудничаю с заказчиком. Как всегда четкое ТЗ и понимание того, что нужно. Мои наилучшие РЕКОМЕНДАЦИИ !

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад

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