на постоянную удаленную работу в команду разработчиков международного сайта знакомств www.sexyukraine.com требуется человек знающий друпал на уровне выше junior. развернут svn (все изменения проводятся через него) есть devel и live версия ...
Сделать скрипт добавления в базу юзеров php mysql
Нужен скрипт
по выводу юзеров из бд на страницу
так же добавление новых
так же поиск юзера по фамилии.
тз смотрите на картинке в приложении.
если есть вопросы пишите в скайп brndcrte
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