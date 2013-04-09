Нужна доработка модуля Webasyst

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Распределение скидок по производителям (=категориям)

Сейчас есть 1 опция

кат. А - N руб - X%

кат. B - N руб - X%

кат. C - N руб - X%

кат. D - N руб - X%

Нужно добавить к этому

+ N руб = + X%

например

кат. А - 500 руб - 10%

кат. B - 500 руб - 15%

кат. C - 500 руб - 20%

кат. D - 500 руб - 15%

каждые +500 руб к сумме (т.е. 1000) дает +5% к основной скидке скидке.

Сразу сообщайте стоимость и сроки.

Webasyst
12 лет назад
kopyha
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров