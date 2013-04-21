Создание тотализатора на Ucoz

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Завершен3 заявки162 просмотра

Здравствуйте!

Хотелось бы создать тотализатор на системе UCoz. Возможно ли вообще создать тотализатор на Ucoz с урезаными PHP возможностями?

Вот пример http://www.manutd8.com/totalizator.html

1) Делать ставки могут тоьлко зарегистрированные пользователи.

2) Возможность выбирать счет как показанно на сайте выше.

3) После окончания матча администратор сайта вводит счет и происходит подсчет очков.

4) Учасники выводятся в турнирной таблице. После каждого матча таблица тотализатора обновляется автоматически.

5) Возможность просомтра ставок других пользователей

По ссылке вверху показан идеальный пример тотализатора. Но возможно ли это на Юкозе?

Насчет цены, предлагайте сами.

С уважением, Ян.

PHP
12 лет назад
veatone
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

xu4
42 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$67
4 дня
Заказывал у данного человека тотализатор для Ucoz. Работа была выполнена качественно и в обговоренные сроки. В планене функциональности и дизайна все сделано на высшем уровне. Все так как хотел я. Рекомендую!
Благодарю за интересное задание и опыт разработки чего-то нового, чем я ещё не занимался. Ян — очень доброжелательный и терпеливый человек; с оплатой так же не было никаких задержек.

Заявки фрилансеров

xu4
42 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад

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