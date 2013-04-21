Требуется создать калькулятор для интернет-магазина (OpenCart). Интернет-магазин по заказу и продаже жалюзи, ролет и др. продукции Калькулятор должен считать площадь готового изделия, определять сумму и дальше добавлять в стандартную корзину заказа. ...
Создание тотализатора на Ucoz
Здравствуйте!
Хотелось бы создать тотализатор на системе UCoz. Возможно ли вообще создать тотализатор на Ucoz с урезаными PHP возможностями?
Вот пример http://www.manutd8.com/totalizator.html
1) Делать ставки могут тоьлко зарегистрированные пользователи.
2) Возможность выбирать счет как показанно на сайте выше.
3) После окончания матча администратор сайта вводит счет и происходит подсчет очков.
4) Учасники выводятся в турнирной таблице. После каждого матча таблица тотализатора обновляется автоматически.
5) Возможность просомтра ставок других пользователей
По ссылке вверху показан идеальный пример тотализатора. Но возможно ли это на Юкозе?
Насчет цены, предлагайте сами.
С уважением, Ян.
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