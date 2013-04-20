В условиях проекта было написано, что оплата будет по факту появления сайта в DMOZ. Сайт там не появился, оплаты не было. Однако, заказчик отметил проект выполненным (спустя 5 лет). И теперь мне нужно платить комиссию сервису за деньги, которых я не получал. Я не думаю, что это хорошая ситуация. Не рекомендую работать с Катей (на подобных условиях — когда оговорено, что при определённых обстоятельствах может не быть оплаты), иначе получится, что не только не получите денег за проект, но ещё и заплатите свои деньги.