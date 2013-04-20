Технические и художественные переводы EN-RU, PHP-программирование
Простите, в данный момент не интересуюсь никакими новыми заказами.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Все нормально
Ответный отзыв
В условиях проекта было написано, что оплата будет по факту появления сайта в DMOZ. Сайт там не появился, оплаты не было. Однако, заказчик отметил проект выполненным (спустя 5 лет). И теперь мне нужно платить комиссию сервису за деньги, которых я не получал. Я не думаю, что это хорошая ситуация. Не рекомендую работать с Катей (на подобных условиях — когда оговорено, что при определённых обстоятельствах может не быть оплаты), иначе получится, что не только не получите денег за проект, но ещё и заплатите свои деньги.
$20
10 баллов
11 лет назад
Задачу выполнил отлично, все настроил и оформил, буду обращаться еще по вопросам uCoz'а))
Ответный отзыв
Благодарю за терпение и мгновенную оплату работы (даже с небольшим бонусом). ))
$67
10 баллов
11 лет назад
Заказывал у данного человека тотализатор для Ucoz. Работа была выполнена качественно и в обговоренные сроки. В планене функциональности и дизайна все сделано на высшем уровне. Все так как хотел я. Рекомендую!
Ответный отзыв
Благодарю за интересное задание и опыт разработки чего-то нового, чем я ещё не занимался. Ян — очень доброжелательный и терпеливый человек; с оплатой так же не было никаких задержек.
$5
10 баллов
11 лет назад
Сергей отлично справился с задачей. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо! На Weblancer поменялись правила и теперь ответные отзывы нужно писать обязательно. Спасибо ещё раз — было приятно с вами работать.
$100
10 баллов
11 лет назад
Все выполнено быстро и качественно.
Ответный отзыв
На Weblancer поменялись правила и теперь ответные отзывы нужно писать обязательно. Спасибо — было приятно с вами работать.
HTML-верстка
6 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
6 отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга