Сделать закладки на uCoz

Знаю что можно адаптировать модули под закладки на юкоз. Сайт для материалов использует модуль load сейчас, нужно вывести профиль пользователя в колонку сайта и прикрутить возможность добавление материалов в закладки. Может еще что-нибудь придумаете по сайту, буду рад. Заодно конечно же оформить под стиль сайта не забыть все)))

Оплата по факту.