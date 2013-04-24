Сделать закладки на uCoz

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка144 просмотра

Знаю что можно адаптировать модули под закладки на юкоз. Сайт для материалов использует модуль load сейчас, нужно вывести профиль пользователя в колонку сайта и прикрутить возможность добавление материалов в закладки. Может еще что-нибудь придумаете по сайту, буду рад. Заодно конечно же оформить под стиль сайта не забыть все)))

Оплата по факту.

12 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

xu4
42 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$20
1 день
Задачу выполнил отлично, все настроил и оформил, буду обращаться еще по вопросам uCoz'а))
Благодарю за терпение и мгновенную оплату работы (даже с небольшим бонусом). ))

Заявки фрилансеров

xu4
42 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад