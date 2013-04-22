Написать с нуля плагин, аналогичный исходному

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки163 просмотра

Есть готовый плагин, который делает вот такие подписные страницы http://paulmihaipavel.com/test/wpts-demo3/

Необходимо написать плагин примерно с таким же функционалом (примерное ТЗ прикреплено к проекту).

Детальное ТЗ делаем с выбранным исполнителем.

12 лет назад
alpatovpa
Петр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$350
4 дня
Если бы было 11 баллов, то поставил бы 11 с плюсом. Заказывал Дмитрию написать с нуля плагин для Wordpress. Результатом очень доволен, проект был очень непростой. Дмитрий всегда был на связи, принимает корректировки, но не просто требует поставить конкретную задачу, а при этом подсказывает и думает как сделать лучше или видоизменить, чтобы не возникло проблем в будущем. В общем проявляет активность и заинтересованность в проекте. Сделал гораздо больше, чем было в изначальном ТЗ, и все в лучшем виде. Однозначно будем работать и в будущем.
Приветствую вас веблансеры. Хочу вновь сказать пару добрых, светлых слов о данном заказчике. В очередной раз, было получено грамотно составленное видео, а также текстовое ТЗ. Весьма интересная задача, а также отличная обратная связь при возникновении вопросов. Рекомендую данного заказчика. Своевременная оплата, приятность в общении, четкость в задачах.

Заявки фрилансеров

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад