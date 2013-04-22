Написать с нуля плагин, аналогичный исходному

Если бы было 11 баллов, то поставил бы 11 с плюсом. Заказывал Дмитрию написать с нуля плагин для Wordpress. Результатом очень доволен, проект был очень непростой. Дмитрий всегда был на связи, принимает корректировки, но не просто требует поставить конкретную задачу, а при этом подсказывает и думает как сделать лучше или видоизменить, чтобы не возникло проблем в будущем. В общем проявляет активность и заинтересованность в проекте. Сделал гораздо больше, чем было в изначальном ТЗ, и все в лучшем виде. Однозначно будем работать и в будущем.