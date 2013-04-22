alpatovpa

Петр alpatovpa

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Wordpress - настроить купленную тему как на другом сайте

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть сайт http://www.biznesnaamazone.ru/ . На нем используется такая же тема Wordpress, которую я приобрел. Мне необходимо настроить отображение главной страницы этой темы как на приведенном выше сайте (без доп.плагинов ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать дизайн 3D-коробки

    Необходимо придумать и создать дизайн 3D-коробки на тему "Как за 3 минуты создавать подписные страницы с конверсией до 72%" Стиль минимализм, т.е. наподобие как в примере в прикрепленном - подложка + название + яркие ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн коробок

    Нужно придумать и сделать дизайн для 2-х 3D-коробок для инфопродуктов: 1) http://trafficandconversion1.ru/youtube-landing-page-for-wordpress/ 2) http://trafficandconversion1.ru/magic-landing-page-for-wordpress/ Пишите в ответе на проект вашу концепцию как вы это видите, чья идея реализации понравится с тем и ...

    WordPress
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать html-страницу как в примере с повторением

    Есть страница http://8kg.ffactor.ru/ Нужно сделать страницу, чтобы на ней повторялись эти блоки заданное кол-во раз примерно как тут на рисунке справа http://img-fotki.yandex.ru/get/5642/120784211.2/0_a8e78_c0367258_XL.png.jpg Сами тексты буллетов (галочек), ссылка под кнопкой, ссылка на картинку с ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Html-страницу переделать в плагин для WordPress

    Есть такая страница http://trafficandconversion1.ru/planet-english/ Нужно реализовать ее в виде плагина для WordPress, который будет делать такие страницы в соответствии с задаваемыми параметрами, которые сейчас задаются в отдельном файле config.php, а должны будут задаваться визуально ...

    HTMLWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправить ошибку в готовом плагине для WordPress

    Есть готовый плагин для WordPress (прикреплен к этому проекту), который делает страницы с видео youtube в качестве фона. Недавно на таких страницах перестало автоматически воспроизводиться видео при заходе на страницу, нужно это подправить. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Windows-приложение, подсчет слов Word по критериям

    Необходимо написать Windows-приложение, в котором на входе мы задаем от 1 до 5 файлов Word с текстом. Программа должна пройти по всем файлам и посчитать слова и вывести результат в самой программе и с ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать с нуля плагин, аналогичный исходному

    $250

    Есть готовый плагин, который делает вот такие подписные страницы http://paulmihaipavel.com/test/wpts-demo3/ Необходимо написать плагин примерно с таким же функционалом (примерное ТЗ прикреплено к проекту). Детальное ТЗ делаем с выбранным исполнителем.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Исправить 2 ошибки в готовом плагине для WordPress

    $50

    Есть готовый плагин (прикреплен к этому проекту) Плагин делает вот такие страницы с фоновой картинкой и формой подписки http://trafficandconversion1.ru/test9/ В нем нужно исправить 2 ошибки Вот 5-минутное видео, в котором показываю эти ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать плагин для WordPress по аналогу

    $100

    Необходимо сделать плагин аналогичный этому http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=nNgs0aAgr24 Функционал должен быть 1 в 1 как в примере, т.е. суть в том, чтобы плагин позволял добавить кнопку на страницу, которая позволяла бы через фэйсбук открывать ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модернизировать плагин для WordPress

    Есть готовый зарубежный плагин Lead Rocket для создания необычных страниц подписки wpleadrocket.com/, но у него не работает интеграция с нашими сервисами рассылок (например, с JustClick или SmartResponder), т.е. нельзя вставить код формы подписки в него ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

velizarov
Владимир 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Windows-приложение, подсчет слов Word по критериям
Петр, спасибо за готовность выслушать.
Владимир вместо того, чтобы сделать просто по ТЗ приложил усилия и придумал даже лучшее решение, чем видел я сам изначально, думает не просто о задаче, а о том какие цели надо достичь, решая эту задачу, и предлагает лучшие варианты, оперативен, всегда на связи. Спасибо.
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Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Дизайн коробок
WordPress
Благодарю Петра за комфортное сотрудничество. Приятно работать, когда задание интересное, требования понятно сформулированы, общение приятное, проверка и оплата моментальная. Таков процесс сотрудничества с Петром, потому всем рекомендую поработать в таком режиме. Благодарю!
Работал с Викторией второй раз, все сделала быстро и очень красиво, будем рабоать и дальше. Радует, что делает несколько вариантов, а потом дорабатывает понравившиеся.
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Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Создать дизайн 3D-коробки
Было приятно работать с таким заказчиком, как Петр. Он четко формулирует задачу, своевременно оплачивает выполненную работу. В процессе сотрудничества Петр проявил себя не только как хороший заказчик, но и как замечательный человек: вежлив, доброжелателен и пунктуален. Буду рада сотрудничать с ним и далее.
Заказывал Виктории дизайн обложек для своих фронт-енд продуктов, Виктория сделала все очень быстро и именно так как я объяснил в видео-ТЗ, очень рад фрилансерам, которые не требуют ТЗ на 5 страниц и не задают 50 вопросов типа "какой цвет хотите тут" и "какую именно галочку надо здесь". Дал Вмиктории просто идею и свое видение и она отлично справилась, а также вносила несколько раз правки и учитывала новые пожелания без проблем, до результата. Большое спасибо за работу, договрились работать и по другим проектам.
Ответный отзыв
igrebnev
Иван 
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Исправить ошибку в готовом плагине для WordPress
WordPress
Петр отлично формулирует задания, не ленится предоставить максимум информации и сделать работу так удобно, как это возможно. За это ему отдельная благодарнасть. Оплата поступила вовремя, что тоже очень хорошо. Рекомендую.
Иван работал над исправлением багов и доработкой функционала плагина, который делал другой программист. Иван сделал даже лучше, чем было в ТЗ, т.е. он не просто делает что ему говорит заказчик, но и подключает голову и думает как сделать лучше под мои задачи. Также Иван без всяких проблем вносил мои многочисленные правки, не предусмотренные ТЗ. Очень оперативен, почти все сутки на связи. Буду обязательно еще сотрудничать с Иваном. Спасибо.
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HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$350
10 баллов
12 лет назад
Написать с нуля плагин, аналогичный исходному
Приветствую вас веблансеры. Хочу вновь сказать пару добрых, светлых слов о данном заказчике. В очередной раз, было получено грамотно составленное видео, а также текстовое ТЗ. Весьма интересная задача, а также отличная обратная связь при возникновении вопросов. Рекомендую данного заказчика. Своевременная оплата, приятность в общении, четкость в задачах.
Если бы было 11 баллов, то поставил бы 11 с плюсом. Заказывал Дмитрию написать с нуля плагин для Wordpress. Результатом очень доволен, проект был очень непростой. Дмитрий всегда был на связи, принимает корректировки, но не просто требует поставить конкретную задачу, а при этом подсказывает и думает как сделать лучше или видоизменить, чтобы не возникло проблем в будущем. В общем проявляет активность и заинтересованность в проекте. Сделал гораздо больше, чем было в изначальном ТЗ, и все в лучшем виде. Однозначно будем работать и в будущем.
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