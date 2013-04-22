Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть сайт http://www.biznesnaamazone.ru/ . На нем используется такая же тема Wordpress, которую я приобрел. Мне необходимо настроить отображение главной страницы этой темы как на приведенном выше сайте (без доп.плагинов ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо придумать и создать дизайн 3D-коробки на тему "Как за 3 минуты создавать подписные страницы с конверсией до 72%" Стиль минимализм, т.е. наподобие как в примере в прикрепленном - подложка + название + яркие ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно придумать и сделать дизайн для 2-х 3D-коробок для инфопродуктов: 1) http://trafficandconversion1.ru/youtube-landing-page-for-wordpress/ 2) http://trafficandconversion1.ru/magic-landing-page-for-wordpress/ Пишите в ответе на проект вашу концепцию как вы это видите, чья идея реализации понравится с тем и ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть страница http://8kg.ffactor.ru/ Нужно сделать страницу, чтобы на ней повторялись эти блоки заданное кол-во раз примерно как тут на рисунке справа http://img-fotki.yandex.ru/get/5642/120784211.2/0_a8e78_c0367258_XL.png.jpg Сами тексты буллетов (галочек), ссылка под кнопкой, ссылка на картинку с ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть такая страница http://trafficandconversion1.ru/planet-english/ Нужно реализовать ее в виде плагина для WordPress, который будет делать такие страницы в соответствии с задаваемыми параметрами, которые сейчас задаются в отдельном файле config.php, а должны будут задаваться визуально ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть готовый плагин для WordPress (прикреплен к этому проекту), который делает страницы с видео youtube в качестве фона. Недавно на таких страницах перестало автоматически воспроизводиться видео при заходе на страницу, нужно это подправить. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо написать Windows-приложение, в котором на входе мы задаем от 1 до 5 файлов Word с текстом. Программа должна пройти по всем файлам и посчитать слова и вывести результат в самой программе и с ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Есть готовый плагин, который делает вот такие подписные страницы http://paulmihaipavel.com/test/wpts-demo3/ Необходимо написать плагин примерно с таким же функционалом (примерное ТЗ прикреплено к проекту). Детальное ТЗ делаем с выбранным исполнителем.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Есть готовый плагин (прикреплен к этому проекту) Плагин делает вот такие страницы с фоновой картинкой и формой подписки http://trafficandconversion1.ru/test9/ В нем нужно исправить 2 ошибки Вот 5-минутное видео, в котором показываю эти ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Необходимо сделать плагин аналогичный этому http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nNgs0aAgr24 Функционал должен быть 1 в 1 как в примере, т.е. суть в том, чтобы плагин позволял добавить кнопку на страницу, которая позволяла бы через фэйсбук открывать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть готовый зарубежный плагин Lead Rocket для создания необычных страниц подписки wpleadrocket.com/, но у него не работает интеграция с нашими сервисами рассылок (например, с JustClick или SmartResponder), т.е. нельзя вставить код формы подписки в него ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад