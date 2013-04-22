Заказывал Виктории дизайн обложек для своих фронт-енд продуктов, Виктория сделала все очень быстро и именно так как я объяснил в видео-ТЗ, очень рад фрилансерам, которые не требуют ТЗ на 5 страниц и не задают 50 вопросов типа "какой цвет хотите тут" и "какую именно галочку надо здесь". Дал Вмиктории просто идею и свое видение и она отлично справилась, а также вносила несколько раз правки и учитывала новые пожелания без проблем, до результата. Большое спасибо за работу, договрились работать и по другим проектам.