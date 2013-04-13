Исправить 2 ошибки в готовом плагине для WordPress

Дмитрий сделал задачу ОЧЕНЬ быстро. При этом (как это часто бывает) не потребовал никакого ТЗ. Я просто записал видео (скринкаст), в котором наглядно объяснил словами задачу. Также уже после оплаты Дмитрий сделал небольшие доработки, которые не озвучивались в задании. На связи в скайпе оперативно реагирует. Не просто выполняет задачу, а еще и думает как это сделать лучше. Я работаю с фрилансерами больше 3-х лет, Дмитрий очень толковый исполнитель. Буду и дальше сотрудничать с Дмитрием.