Исправить 2 ошибки в готовом плагине для WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки168 просмотров

Есть готовый плагин (прикреплен к этому проекту)

Плагин делает вот такие страницы с фоновой картинкой и формой подписки http://trafficandconversion1.ru/test9/

В нем нужно исправить 2 ошибки

Вот 5-минутное видео, в котором показываю эти ошибки http://www.youtube.com/watch?v=BwlkRtGD0jQ

Пишите цену и примерные сроки. Если появились вопросы, задавайте, обязательно отвечу.

WordPress
12 лет назад
alpatovpa
Петр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$40
1 день
Дмитрий сделал задачу ОЧЕНЬ быстро. При этом (как это часто бывает) не потребовал никакого ТЗ. Я просто записал видео (скринкаст), в котором наглядно объяснил словами задачу. Также уже после оплаты Дмитрий сделал небольшие доработки, которые не озвучивались в задании. На связи в скайпе оперативно реагирует. Не просто выполняет задачу, а еще и думает как это сделать лучше. Я работаю с фрилансерами больше 3-х лет, Дмитрий очень толковый исполнитель. Буду и дальше сотрудничать с Дмитрием.
Отличный заказчик. У него не нужно выведывать "Что же всё таки должно быть в финале", так как: - в качестве ТЗ - человек записывает скринкасты с наиподробнейшими описаниями. - в сети 19-20 / 7 - за необходимый объем работы, оплачивает адекватную и хорошую сумму. Рекомендую данного заказчика всем, кто имеет хороший уровень специализации. Если вы сделаете своё дело правильно - останетесь очень довольны вознаграждением.

Заявки фрилансеров

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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