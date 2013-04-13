В рамках сайта http://egetrener.ru регулярно проводятся платные и бесплатные онлайн-лекции. На сайт нужно добавить раздел, посвящённый личным кабинетам посетителей лекций, в котором они смогут: - зарегистрироваться - увидеть сумму, оставшуюся на ...
Исправить 2 ошибки в готовом плагине для WordPress
Есть готовый плагин (прикреплен к этому проекту)
Плагин делает вот такие страницы с фоновой картинкой и формой подписки http://trafficandconversion1.ru/test9/
В нем нужно исправить 2 ошибки
Вот 5-минутное видео, в котором показываю эти ошибки http://www.youtube.com/watch?v=BwlkRtGD0jQ
Пишите цену и примерные сроки. Если появились вопросы, задавайте, обязательно отвечу.
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