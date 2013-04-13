Срочно, доработка сайта Opencart

Срочно нужен программист на двиг Opencart для доработки сайта, нужно доделать категории и бренды, улучшить систему доставки и оплаты. Пишите ваши сроки и цены. Сайт массфит.рф расматривать буду те предложения, кто очень хорошо знаком с этим двигом и пишет на него скрипты, и есть время переделать или доделать чужую работу.