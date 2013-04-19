Парсер сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок217 просмотров

донор: trudvsem.ru

параметры: область, город

скрипт должен забирать все вакансии, выводить в виде : таблицы.

при нажатии на вакансию раскрывается карточка

запуск по крону раз в сутки, хранение в базе mysql

вывод в виде шапка, тело с вакансиями, подвал страницы, шапка и подвал просто включаются из файлов.

Надеюсь доступно описал.

Жду вашего предложения , сроки и цену.

MySQL
12 лет назад
ctac9111
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$10
3 дня
Все сделано в срок на высоком уровне. Несомненно будем сотрудничать и впредь.
Отлично сработались. Оплата вовремя. Только лучшие впечатления. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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