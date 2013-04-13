Составить ТЗ (прототип) на программу: многопоточное скачивание любых урлов. должен получиться универсальный скрипт для закачки любых урлов с использованием проксей и сторонних серверов. На вход подавать пока массив урлов. ...
Программирование простой CRM (php)
Доброго дня!
Достаточно срочно, нужно написать простенькую CRM систему, можно даже на ПХП и ХТМЛ + МуСКЛ. Работать будет на сервере, на поддомене сайта.
Вся инфа во вложении.
Сроки горят.
Цены - с Вас.
Оплата возможно либо ЯД, либо нал в МСК, либо безнал. Вебмани в офисе заблокированы, не работают и не пользуемся!
Спасибо"
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