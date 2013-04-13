Программирование простой CRM (php)

Доброго дня!

Достаточно срочно, нужно написать простенькую CRM систему, можно даже на ПХП и ХТМЛ + МуСКЛ. Работать будет на сервере, на поддомене сайта.

Вся инфа во вложении.

Сроки горят.

Цены - с Вас.

Оплата возможно либо ЯД, либо нал в МСК, либо безнал. Вебмани в офисе заблокированы, не работают и не пользуемся!

Спасибо"