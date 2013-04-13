Требуется веб-мастер на постоянную основу (удаленно, частичная занятость) для фиксирования текущих ошибок различного характера на Joomla и Wordpress интернет-магазинах Требования: -Уверенное знание HTML/CSS (Верстка) -Большой опыт работы с Joomla, Wordpress. ...
Создание интерактивной веб-формы
Необходимо создать интерактивную вебформу, которая представляет из себя таблицу с несколькими колонками (должна быть возможность создавать новые) — пример: "номер", "задача", "дата". При этом, сверху таблицы должна быть видна диаграмма такого вида http://www.planetaexcel.ru/upload/medialibrary/fc9/fc96bfa9fbc66941a670ce7230030292.gif где слева "номер", а внизу "календарь", который коррелируется с колонкой "дата" (если можно сделать так, чтобы двигая диаграмму, можно было менять информацию в колонке "дата" — было бы очень здорово).
Доступ к такой вебформе необходим двух видов: админ и юзеры. Юзеры могут только создавать задачи (только редактировать колонку "задача", при этом юзер №1 не может редактировать/удалять задачу юзера №2). Юзерам также НЕ должна быть видна диаграмма. Соответственно админ может редактировать всё и видно ему должно быть также всё.
Ещё желательно сделать нотификатор на почту админа (или, что было бы совсем круто, нотификатор как отдельное приложение а-ля Гугл нотификатор) о добавлении юзерами задач.
Интересует время и деньги — всё как обычно.
Благодарю.
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