Создание интерактивной веб-формы

Необходимо создать интерактивную вебформу, которая представляет из себя таблицу с несколькими колонками (должна быть возможность создавать новые) — пример: "номер", "задача", "дата". При этом, сверху таблицы должна быть видна диаграмма такого вида http://www.planetaexcel.ru/upload/medialibrary/fc9/fc96bfa9fbc66941a670ce7230030292.gif где слева "номер", а внизу "календарь", который коррелируется с колонкой "дата" (если можно сделать так, чтобы двигая диаграмму, можно было менять информацию в колонке "дата" — было бы очень здорово).

Доступ к такой вебформе необходим двух видов: админ и юзеры. Юзеры могут только создавать задачи (только редактировать колонку "задача", при этом юзер №1 не может редактировать/удалять задачу юзера №2). Юзерам также НЕ должна быть видна диаграмма. Соответственно админ может редактировать всё и видно ему должно быть также всё.

Ещё желательно сделать нотификатор на почту админа (или, что было бы совсем круто, нотификатор как отдельное приложение а-ля Гугл нотификатор) о добавлении юзерами задач.

Интересует время и деньги — всё как обычно.

Благодарю.