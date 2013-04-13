На сервере будет работать TDS и другие скрипты. Сервер работает под CentOS, с установленным ISPmanager. Необходимо написать php/python/perl/bash(не важно на каком языке)-скрипт, который будет при необходимости менять домен для TDS и ...
Нужно css menu для категорий товаров
Нужно создать стильное приятное меню, где выйти на подкатегории можно нажав на категорию или какой нибудь значок, при этом подкатегории плавно спадут вниз. А не так, как в прикрепленных файлах. Сколько это будет стоить?
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