Нужно css menu для категорий товаров

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Закрыт2 заявки171 просмотр

Нужно создать стильное приятное меню, где выйти на подкатегории можно нажав на категорию или какой нибудь значок, при этом подкатегории плавно спадут вниз. А не так, как в прикрепленных файлах. Сколько это будет стоить?

CSS
12 лет назад
user2204
Алексей 
52 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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