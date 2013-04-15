Нужен скрипт для работы с доменами и TDS

На сервере будет работать TDS и другие скрипты.

Сервер работает под CentOS, с установленным ISPmanager.

Необходимо написать php/python/perl/bash(не важно на каком языке)-скрипт, который будет при необходимости менять домен для TDS и инсталить саму TDS автоматически(инструкция по установке-http://wiki.keitarotds.com/Ustanovka?v=mtg) а так же настроить сам сервер для работы.

Домен для TDS должен работать на рекомендуемом конфиге от автора http://blog.keitarotds.com/?p=57

Как я вижу процесс работы скрипта:

* создаем на сервере файл /var/tds_domain.txt:

в этом файле всегда будет лежать текущий домен, который в данный момент используется для TDS

* создаем на сервере файл /var/tds_reserve.txt:

в этом файле будет лежать список резервных доменов, которые будем использовать при необходимости переноса TDS на новый домен

* создаем на сервере файл /var/tds_mysql_config.txt:

в этом файле будут лежать данные для подключения к mysql бд, которые будут использоваться при установке TDS на новый домен(бд всегда будет одна и та же, чтобы сохранять статистику при переезде на другой домен)

После чего необходим сам скрипт, при обращении к которому будет брать домен из файла /var/tds_reserve.txt, создавать домен на сервере, создавать конфиг, устанавливать тдс используя данные для подключения к бд из файла /var/tds_mysql_config.txt и сохранять данные для входа в TDS в файл /var/good_tds.txt

То есть TDS просто физически переносится на другой домен, а бд использует ту же самую.

Сам скрипт никаких данных на вход принимать не должен, кроме пароля, указанного в конфиге скрипта.

Реализовать нужно через ispmanager api.

По срокам - желательно 1-2 дня, предлагайте цену.