preued

Серов preued

 
32 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
10 лет назад
2 задачи по парсингу
Было приятно работать с Иваном. Оперативно отвечал на возникшие вопросы. Своевременная оплата. Рад сотрудничеству.
Работали, всё отлично.
Ответный отзыв
VIPSTUDIO
Артем 
35 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Верстка и натяжка макета на WordPress
Приятно было сотрудничать. Четко поставленная задача, быстрая оплата, рекомендую!
Всё хорошо - работой и сроками полностью доволен. Будем сотрудничать!
Ответный отзыв