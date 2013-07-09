Необходим копирайтинг на эстонском языке, я даю вам ссылку на товар и ключевые слова, вы составляете текст 300-500 символов. В данный момент необходимо написать текста для 10 товаров, если нас устроит - работаем на постоянной основе.
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
В результатах поиска почему-то выдаются не релевантные товары, в которых искомое слово не упоминается нигде. Нужно сделать сегодня.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Необходимо наполнить эстонскую интернет-аптеку товарами. Обязательное требование к кандидату - опыт наполнения интернет-магазинов. Товаров большое количество ~1000-1500 Движок - Prestashop, алгоритм следующий: Высылаю вам вордовский документ, в котором вся необходимая информация по товару, кроме картинки. Картинку ...Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Добрый вечер. Необходимо нарисовать лендинг для сео студии, по аналогии - studio8.com.ua, только в другой цветовой гамме. Нарисовать + валидно сверстать в html. Сроки до 2 дней, предлагайте по цене.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
1. http://kurs.com.ua/zaporoje Нужен скрипт, который будет тянуть 2 таблицы: Таблица "Курс валют в Запорожье" и таблица "Курсы валют в банках Запорожья". 2. http://zp.vgorode.ua/reference/ Спарсить все данные, а именно: Категория Название ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно написать несколько качественных текстов+слоганы, для сайта компании, которая занимается аудитом безопасности. Главная стр ~2к символов Наши клиенты ~300 символов How we work? ~ 300-500 символов + перевод небольшого текста с русского на англ. Дам дополнительную информацию + примеры.Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется SERM в Google.com.ua по 2 региональным кеям, кейворды выдам в приватные сообщения. Необходимо забить топ-5 нужными статьями.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо наполнение интернет-магазина на WordPress. ~400 товаров Добавляем главную картинку товара, 1-2 миниатюры и название товара берем из названия картинки. Ничего сложного, главное иметь опыт работы с WordPress. Сроки 2-3 дня, предлагайте цену.Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Необходимо отредактировать фотографии с товарами - сменить фон. Фото 55 штук. Так же нужно удалить слой на 60 фото. По цене не ориентируюсь - предлагайте.Обработка фотографий25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Установка и настройка nginx, solr, memcached и помощь в переносе сайта со старого сервера. Подробнее можно обсудить в скайпе. Сделать нужно сегодня ночью и начать как можно быстрее.Системное администрирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо сверстать и натянуть на WP прикрепленный макет. Страница с товаром - post(выводим как запись). Страница категории - posts(выводим как записи). Меню в шапке - pages(выводим как статические страницы). Подробнее можно обсудить в асе 34800093.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
На сервере будет работать TDS и другие скрипты. Сервер работает под CentOS, с установленным ISPmanager. Необходимо написать php/python/perl/bash(не важно на каком языке)-скрипт, который будет при необходимости менять домен для TDS и инсталить саму TDS автоматически(инструкция ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $400
Требования: - ответственность, пунктуальность, исполнительность - ежедневный онлайн - опыт самостоятелного составления СЯ - знание HTML,CSS на уровне редактирования кода, заданий по верстке не будет - опыт работы с различными cms (WordPress, DLE, ...), форумными движками(vBulletin, phpBB, IPB) - опыт работы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется опытный и уверенный в своих силах разработчик Drupal 7, для натяжки сверстанного макета. Сайт громоздкий - допиливался кодерами которые занимались проектом до меня, работают модули кэширования. Возможно придется заняться отладкой и проверкой работоспособности после натяжки, либо ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад