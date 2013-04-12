Калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок199 просмотров

Всем привет.

На сайт нужен инженерный калькулятор который формирует ход решения т.е пишет 5+5=10, что-то на подобии этого http://web2.0calc.com/widgets/horizontal/

Ждем ваших предложений!

12 лет назад
iphonaft23
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ozzma
32 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$200
14 дней
Кинул, че тут сказать

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Ozzma
32 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад