Ozzma

Никита Ozzma

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

iphonaft23
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
0 баллов
12 лет назад
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Кинул, че тут сказать
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга