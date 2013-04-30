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Никита
Ozzma
Ozzma
32 года
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Иван
iphonaft23
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
0 баллов
12 лет назад
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Кинул, че тут сказать
Веб-программирование
1 отзыв
(-1)
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
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