Сделать доработки в проекте на Yii framework

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки173 просмотра

— Подключить редактор CKEditor

— Добавить формирование тэгов OpenGraph для статей в блоге.

— Добавить возможность делать в тексте выпадайки аналогичные «Больше информации» на сайте http://www.tehnosila.ru/

Подробности при личной переписке.

Yii
12 лет назад
iSlevin
Артём 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

amolyar
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Александр оперативно и качественно выполнил все поставленные перед ним задачи. Спасибо!
Артём чётко поставил задачи, которые были реализованы. Оплата происходила после того, как скрипт был передан Артёму, т.е. работали без предоплаты и никаких проблем.

Заявки фрилансеров

amolyar
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Joomla: Скопировать каталог и подбор товаров

    С сайта nlco ru скопировать каталог вместе с содержимым и функционалом подбора по параметрам (все вертикальное меню сайта) на сайт art-st ru (Joomla) К исходникам каталога доступа нет, надо запарсить. ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать сайт типа survivor pool

    $1000

    Описание задачи в приложении. Техзадание дорабатываю, на момент начала работы добавлю еще набросков интерфейса и распишу подробнее как работают отдельные страницы. Дизайн будет позже, поэтому верстку не учитываем. Все пока что в ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать копию сайта с изменением дизайна

    Всем привет!!! Очень хочу себе сайт подобный этому kidstaff.com.ua Кто сможет помочь в создании, пишите. Дизайн копировать не нужно главное, скопировать программно. Сколько будет стоить - не знаю, предлагайте - рассмотрим. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Правка плагина для wordpress

    Добрый день коллеги. Нужен специалист со знанием php для правки готового плагина для wordpres - плагин калькулятор который расчитывает стоимость пластиковых окон. Есть формула которая уже реализована - ее надо бы подправить. Более подробней в ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать информер

    Требуется создать информер. На сайте есть RSS новости Нужно чтобы был скрипт который можно было размещать на сторонние сайты для вывода блока с новостями

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доделать сайт на основе Яндекс.Карты.API

    Есть сайт с размещенной на ней картой и размещенными на ней обьектам. Нужно сделать хорошее визуальное оформление и добавить несколько модулей на JAVA script. Так же нужно прикрутить к сайту авторизацию на основе ссесий. Также ...

    JavaPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка сайта

    При регистрации выдает 404. Должна появляться страница с текстом : "На Ваш е-майл адрес было отправлено письмо для подтверждения регистрации" .Восстановить пару постов в форуме. Если возможно изменить добавление фото в отзывах в форуме, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Уникализатор описания у каточек товара

    Здравствуйте нужен софт который будет уникализировать описание в карточек товара интернет магазина нижнего белья Смысл его уникализировать путем подставления синонимов и меняя местами слова...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад