Доработка сайта

При регистрации выдает 404. Должна появляться страница с текстом : "На Ваш е-майл адрес было отправлено письмо для подтверждения регистрации" .Восстановить пару постов в форуме. Если возможно изменить добавление фото в отзывах в форуме, невозможно добавлять по несколько фото, можно только по одной и сохранять что очень неудобно. Не добавляется персональный аватар. Сайт www.ekskurs-azores.ru