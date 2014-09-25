Верстка и программная часть (Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки163 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо сверстать макет и подключить к системе управления Битрикс Малый бизнес.

Полное ТЗ прикрплено (изучите внимательно)

От вас требуется развернутое предложение по цене и срокам.

Спасибо!

12 лет назад
T-Mac
Илья 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Evgeniy-05
Певцов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
12 лет назад
$500
14 дней
Все супер. Рекомендую. Выполнили не один проект. Работаем дальше.
Все отлично.

Заявки фрилансеров

Evgeniy-05
Певцов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
12 лет назад