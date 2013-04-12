Разработать простой модуль доставки на OPENCART

Добрый день, столкнулся с необходимостью разработать и "прикрутить" модуль доставки для моего интернет магазина сделанного на OPENCART

WWW.FLAVIANEXPRESS.RU

Я предоставлю некое тз

И тарифы доставки

Всего четыре варианта доставки и два варианта оплаты

Хочу чтобы у вас был опыт подобного

С уважением

Сергей