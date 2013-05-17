Приветствую, Сроки - несколько дней устроит. Оплату можно разбить по этапам.
Проблемы с сайтом
1. Съехала верстка
2. Нет миниатюры поста
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $110Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно создать обновляемый xml канал для сайта krot.kz бля публикации вакансий в Яндекс Работа, соответсвующий требованиям проекта http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1112742&ncrnd=470Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Сам сайт: wrkshp.ru Нужно: 1) Два вида категорий (или как это называется в ЮМИ): События и Новости. События в слайдере. 2) Внутряк: Новость, Категория, Страница. Все стандартно - картинка и ...Закрыт12 лет назад
- $50
Для сайта alterbrand.ru нужно добавить блок с заголовком "Интересные факты" на все страницы сайта, кроме главной и "Контакты". Блок должен размещаться в конце основного текста страниц. Под заголовком блока должен отображаться текст, который берется случайным ...Завершен12 лет назад
Доброго времени суток Нам необходимо: Технологии: Asp.net mvc, oAuth, sql 1. Создание проекта Asp.net mvc 2. Настройка стандартного SimpleMembership провайдера. 3. Интеграция с vk.com (авторизация пользователя, отправка сообщения ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется помощь в определении причины редиректа сайта на сторонние ресурсы. На сайте были вирусы. Их удалось найти и вырезать. В настоящее время в поиске уже не выдается предупреждение об опсности данного сайта. ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Опять взломали сайт (3ий раз за месяц), администрация сервера заблокировала его. Нужна в помощь в очистке сайта и последующей защите от взломов.Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нуждаюсь в помощи опытного (именно опытного, а не начинающего) программиста на jQuery. Задача такова: На странице из двух массивов (имена и id) на js берутся значения для создания блока select`ов ...Завершен12 лет назад
- $50
1. Установить шаблон 2. Вставить в шапку телефон 3. Установить купленные модули и настроить их.Закрыт12 лет назад
Сайт на не распространённом движке (BIGcms) нужно добавить на главную слайдеры.Закрыт12 лет назад