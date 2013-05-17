Проблемы с сайтом

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Завершен4 заявки205 просмотров

1. Съехала верстка

2. Нет миниатюры поста

http://electroimport34.ru/

12 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Superweblancer
Игорь 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов(-1)
12 лет назад
$5
1 день
Все устраивает работой доволен
Сотрудничеством доволен. Настоятельно рекомендую как ответственного заказчика

Заявки фрилансеров

Superweblancer
Игорь 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов(-1)
12 лет назад