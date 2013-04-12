Xml Yandex Vacancy Language сайту вакансий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок130 просмотров

Нужно создать обновляемый xml канал для сайта krot.kz бля публикации вакансий в Яндекс Работа, соответсвующий требованиям проекта http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1112742&ncrnd=470

12 лет назад
itimurbatim
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров