СРОЧНО!!!!!Требуется доработать сайт на джумла . Вот ссылка на сайт www.heppy-plastilin.ru У двух программистов возникли сложности!!!!! Кое что по списку сделано. Доработки смотрите в прикрепленном файле!
Парсинг
Нужно сделать парсинг аватара? количиства твитов, читателей и читаемих с https://twitter.com/users/show/medvedevrussia на сайт с CMS DLE. Ник задается через доп. поле.
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