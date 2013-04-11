Скрипт или парсер для ИМ eBay и Anazon

Здравствуйте коллеги

Есть задача, написать или внедрить готовый скрипт или парсер в проект интернет магазина одежды.

Если есть готовые будет плюсом

Цели сайта

Интернет-магазин занимающийся доставкой товаров как с собственного склада, так и с крупных интернет аукционов США в страны СНГ. Продукцию сайта будут составлять товары, зеркально отображенные с аукционов Amazon, Ebay и прочих крупных специализированных интернет магазинов, доставляющих продукцию по территории только по территории США. 200 миллионов товаров самых различных категорий автозапчастей, электроники, одежды и обуви до игрушек и антиквариата.

Для сайта необходимо разработать систему обработки заказов, которая автоматически присваивает номер доставки. Необходимы ссылки на почтовые службы, с помощью которых можно отследить текущее местоположение заказа.

Ваша задача

1

Поисковую строку товаров интегрированную с Ebay и Amazon поисковую строку с ссылками на другие интернет магазины США Канады Китая, например:

Посетителю предоставляется возможность купить товар со склада по установленной цене + доставка, либо купить товар из интернет магазина с комиссией + доставка.

2

Модуль расчета доставки с сайтов e Bay и Aaozon

США

Cтоимость доставки

Калькулятор (разработать онлайн калькулятор для ориентировочного и моментального расчета заказа)

От вас требуется четкое знание языка, аналитическое мышление, четкая работа с качественным кодом, выполнение задачи в срок.

Дополнительно в ответах указать

1 вариант - если пишите с нуля

Какие технологии будете применять?

Алгоритм работы скрипта расписать подробно, русским языком

Привязка сайта к CMS\самописному движку как будете осуществлять?

Расчет нагрузки?

Форматы ввода и вывода информации на сайт и с сайта?

Стоимость за каждый скрипт отдельно

Сроки

2 вариант - если есть готовые варианты

На чес сделан?

Алгоритм работы скрипта расписать

Интеграция в интернет магазин?

Расчет нагрузки?

Форматы ввода и вывода информации на сайт и с сайта?

Стоимость каждого модуля?

Сроки?

__________________

Коллеги, почему такие на первый взгляд тестовые вопросы, объясню, задача не стандартная, а скорее всего тривиальная, для того чтобы ни я ни вы не теряли время на пустое общение.

Прочитав ответы на вопросы я могу сразу понять есть тот специалист что мне нужен или нет. Либо мне садиться и писать эту мишуру из фич самому для магазина.

Мне проще и быстрее реализовать проект, отдав данную задачу кому-то из коллег, нет времени на реализацию данных скриптов.

ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ В СКАЙП - СКИНУ ТЗИ СОЗВОНЮСЬ ОБЪЯСНЮ