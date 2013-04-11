Сайт 4lifedream.ru 1. Если войти в корзину, будет ошибка- надо исправить 2. Если нажать в корзине кнопку удалить рядом с товаром, то все виснет на несколько секунд 3. На сайте ...
Скрипт или парсер для ИМ eBay и Anazon
Здравствуйте коллеги
Есть задача, написать или внедрить готовый скрипт или парсер в проект интернет магазина одежды.
Если есть готовые будет плюсом
Цели сайта
Интернет-магазин занимающийся доставкой товаров как с собственного склада, так и с крупных интернет аукционов США в страны СНГ. Продукцию сайта будут составлять товары, зеркально отображенные с аукционов Amazon, Ebay и прочих крупных специализированных интернет магазинов, доставляющих продукцию по территории только по территории США. 200 миллионов товаров самых различных категорий автозапчастей, электроники, одежды и обуви до игрушек и антиквариата.
Для сайта необходимо разработать систему обработки заказов, которая автоматически присваивает номер доставки. Необходимы ссылки на почтовые службы, с помощью которых можно отследить текущее местоположение заказа.
Ваша задача
1
Поисковую строку товаров интегрированную с Ebay и Amazon поисковую строку с ссылками на другие интернет магазины США Канады Китая, например:
Посетителю предоставляется возможность купить товар со склада по установленной цене + доставка, либо купить товар из интернет магазина с комиссией + доставка.
2
Модуль расчета доставки с сайтов e Bay и Aaozon
США
Cтоимость доставки
Калькулятор (разработать онлайн калькулятор для ориентировочного и моментального расчета заказа)
От вас требуется четкое знание языка, аналитическое мышление, четкая работа с качественным кодом, выполнение задачи в срок.
Дополнительно в ответах указать
1 вариант - если пишите с нуля
Какие технологии будете применять?
Алгоритм работы скрипта расписать подробно, русским языком
Привязка сайта к CMS\самописному движку как будете осуществлять?
Расчет нагрузки?
Форматы ввода и вывода информации на сайт и с сайта?
Стоимость за каждый скрипт отдельно
Сроки
2 вариант - если есть готовые варианты
На чес сделан?
Алгоритм работы скрипта расписать
Интеграция в интернет магазин?
Расчет нагрузки?
Форматы ввода и вывода информации на сайт и с сайта?
Стоимость каждого модуля?
Сроки?
__________________
Коллеги, почему такие на первый взгляд тестовые вопросы, объясню, задача не стандартная, а скорее всего тривиальная, для того чтобы ни я ни вы не теряли время на пустое общение.
Прочитав ответы на вопросы я могу сразу понять есть тот специалист что мне нужен или нет. Либо мне садиться и писать эту мишуру из фич самому для магазина.
Мне проще и быстрее реализовать проект, отдав данную задачу кому-то из коллег, нет времени на реализацию данных скриптов.
ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ В СКАЙП - СКИНУ ТЗИ СОЗВОНЮСЬ ОБЪЯСНЮ
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