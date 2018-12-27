Всем привет! Ищу человека для длительного сотрудничества. Имеются несколько сайтов на Webasyst (интернет магазины). Из ближайших доработок планируется: - на сайте открыть раздел (типа форума), в котором ...
Модернизация регистрационной формы
Есть простая регистрационная форма на php: несколько полей и кнопка "отправить". Нужно сделать так, чтобы дополнительно при сабмите формы добавлялся контакт в Google Contacts и подписчик в MailChimp.com. Оба сервиса имеют API.
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