Модернизация регистрационной формы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка151 просмотр

Есть простая регистрационная форма на php: несколько полей и кнопка "отправить". Нужно сделать так, чтобы дополнительно при сабмите формы добавлялся контакт в Google Contacts и подписчик в MailChimp.com. Оба сервиса имеют API.

PHP
12 лет назад
evsol
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Wol_fi
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
выполнено согласно тз
всё ок

Заявки фрилансеров

Wol_fi
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад