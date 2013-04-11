Есть форма обратной связи - http://ratris.by/new/napravleniya/sistemnoe-ozdorovlenie.html Для нее необходимо: 1. Что вы ждете от тренинга? Что для вас важно? - необязательное поле 2. Проверка на ввод телефона - ...
Доработки - друпал
Сейчас есть модуль расчета цен в корзине. В него нужно аналогично добавить сроки доставки и немножко его поправить:
(1. Добавить в таблицу "стоимость доставки" информацию о сроке доставки (из таблицы)
2. Добавить в корзине (после выбора города доставки) – сроки доставки
3. Автоматическая привязка одного пункта выдачи заказов (ПВЗ) к городу для расчета сроков и цен. Возможность выбора других ПВЗ после данного расчета (цены на всех ПВЗ в рамках одного города у нас одинаковые).
3. Добавить данный модуль "расчета цен и сроков" на страницу товара – должен открываться после нажатия на ссылку "Стоимость доставки в ваш город". Переименовать данную ссылку в "Стоимость и срок доставки в ваш город".
2). Дублирование главного меню сайта + создание дополнительных разделов в нем, которых нет в верхнем меню.
Скрипт анализа кодов скидок – сейчас сравнивает только с кодами "соскидки":
(1. Анализатор проверки кодов для предоставления скидки покупателям (должен сравнивать с кодами с купонных сайтов, соц.сетей и т.д.
2. Возможность отключения в админке модуля "соскидки" на выборочные товары, на которых указаны спец. Цены.
3. Автоматическое размещение наклейки "Купонный сайт" на фотографии товара в каталоге, при отключении администратором модуля "соскидка" (при этом значок, который будет отображаться – задается администратором из выпадающего меню значков – либо заливается новый).
4. При отключенном модуле "соскидка" у клиента выводится окошко "кода" для покупки по спец. цене и вводимый код сравнивается со всеми кодами, кроме соскидки)
В ответе пишем скайп или аську
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется программист для разработки нового проекта, на базе bileti-tut.ru, хорошо владеющий PHP + MVC (фреймворк LiveStreet) Изучение нового, профессиональное развитие, высоко нагруженные проекты, карьерный рост. Мы любим свою работу ...Закрыт12 лет назад
- $5
Имеется сайт на joomla 1.5. Необходимо по фиксить меню и сделать подгрузку новых шрифтов. Вот сайт http://www.phogame.ru/Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
На сайте - hr-prioritet.ru Идет прием резюме в формате преобразованных постов WordPress Там есть все поля что на странице http://hr-prioritet.ru/?page_id=4 кроме картинок и документов Сейчас ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходимо на самописном движке сделать корректную обработку ошибки 404 средствами PHP (сейчас редиректится на главную) Сразу говорю что знание PHP обязательно и нужно будет смотреть код. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сделать xml карту для сайта на Joomla+virtuemart+sh404sef (для ботов гугла и яндекса). В карте должны присутствовать ссылки на все товары. По возможности также сделать и карту сайта в html (красота и дизайн не требуются). ...Закрыт12 лет назад
- $100
Необходимо написать модуль, который позволял бы настраивать внешний вид главной страницы. Готового ТЗ нету, есть только общее представление как модуль должен работатьВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Вставить коды бирж ссылок (TL, sape) и настроить внешний вид и их корректную работу. Заключить ненужные внешние ссылки в теги nofollow и noindex. Нужно прямо сейчас. С вас: примеры вашего размещения ...Закрыт12 лет назад
1. Необходимо убрать из движка все что связано с продажей товара, будет использоваться как каталог. 2. Добавить возможность настройки показа блоков и модулей в зависимости от языка пользователя. 3. Добавить закладки в карточку ...Закрыт12 лет назад
всем доброго дня. сайт на битриксе. есть общий раздел там находится описание товаров (размеры, характеристики, фото и др.) и есть раздел торговый каталог там находся только цены. Необходимо сделать импорт из общега ...Закрыт12 лет назад