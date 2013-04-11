Доработки - друпал

Сейчас есть модуль расчета цен в корзине. В него нужно аналогично добавить сроки доставки и немножко его поправить:

(1. Добавить в таблицу "стоимость доставки" информацию о сроке доставки (из таблицы)

2. Добавить в корзине (после выбора города доставки) – сроки доставки

3. Автоматическая привязка одного пункта выдачи заказов (ПВЗ) к городу для расчета сроков и цен. Возможность выбора других ПВЗ после данного расчета (цены на всех ПВЗ в рамках одного города у нас одинаковые).

3. Добавить данный модуль "расчета цен и сроков" на страницу товара – должен открываться после нажатия на ссылку "Стоимость доставки в ваш город". Переименовать данную ссылку в "Стоимость и срок доставки в ваш город".

2). Дублирование главного меню сайта + создание дополнительных разделов в нем, которых нет в верхнем меню.

Скрипт анализа кодов скидок – сейчас сравнивает только с кодами "соскидки":

(1. Анализатор проверки кодов для предоставления скидки покупателям (должен сравнивать с кодами с купонных сайтов, соц.сетей и т.д.

2. Возможность отключения в админке модуля "соскидки" на выборочные товары, на которых указаны спец. Цены.

3. Автоматическое размещение наклейки "Купонный сайт" на фотографии товара в каталоге, при отключении администратором модуля "соскидка" (при этом значок, который будет отображаться – задается администратором из выпадающего меню значков – либо заливается новый).

4. При отключенном модуле "соскидка" у клиента выводится окошко "кода" для покупки по спец. цене и вводимый код сравнивается со всеми кодами, кроме соскидки)

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